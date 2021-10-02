بيان | وفدا مجلس النواب والدولة بالمغرب: ندعو لإجراء الانتخابات وفق قوانين متوافق عليها

اختُتمت محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب مساء اليوم الجمعة دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات.

ووصف المجتمعون في الرباط في بيانهم الختامي، اللقاءات بأنها جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، مشيرين إلى مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية.

ودعا المجتمعون المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

ووجه أعضاء الوفدين الذين بدأوا اجتماعاتهم أمس الخميس، الشكر إلى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دعمه للاجتماع، مختتما بتوجيه التقدير والعرفان إلى المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة لمساندة الشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق قال عضو بوفد مجلس النواب في تصريحات لقناة “العربية الحدث” إنهم توصلوا إلى صيغة لقانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأنهم بدورهم سينقلون ملاحظات مجلس الدولة إلى البرلمان لكن لن يتفاوضوا حولها، مشددا على أن انتخاب الرئيس ومجلس النواب ستجرى في 24 ديسمبر المقبل.