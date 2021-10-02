بوقعيقيص: على المجلس الرئاسي إنهاء عبث مجلسي النواب والدولة

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، على البيان الختامي لمحادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية الرباط.

بوقعيقيص، وفي تدوينة عبر حسابها الشخصي بفيسبوك، قالت: ”كالعادة والمتوقع فشل المجلسين في الاتفاق على قانون الانتخابات، وبعد استنفاد كل الفرص فإن حالة الضرورة أصبحت جلية واضحة، لذلك أدعو اليوم المجلس الرئاسي وإدارة القانون لإنهاء هذا العبث لا يمكن أن تكون ليبيا رهينة هؤلاء”، بحسب قولها.

وتابعت: ”لم يستطيعوا حتى كتابة الإيجاز الصحفي، الذي يبدو أنه تمت كتابته من الأخوة المغاربة مشكورين وبمفردات لغوية مغربية (المنتظم الدولي)”، بحسب قولها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

