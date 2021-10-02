بوقعيقيص: على المجلس الرئاسي إنهاء عبث مجلسي «النواب والدولة»

علقت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، على البيان الختامي لمحادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية الرباط.

وقالت بوقعيقيص:” كالعادة والمتوقع فشل المجلسين في الاتفاق على قانون الانتخابات، وبعد استنفاد كل الفرص فإن حالة الضرورة أصبحت جلية واضحة، لذلك أدعو اليوم المجلس الرئاسي وإدارة القانون لإنهاء هذا العبث لا يمكن أن تكون ليبيا رهينة هؤلاء”.

وتابعت:” لم يستطيعوا حتى كتابة الإيجاز الصحفي، الذي يبدو أنه تمت كتابته من الأخوة المغاربة مشكورين وبمفردات لغوية مغربية (المنتظم الدولي).

واختُتمت محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب، مساء اليوم الجمعة، دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات.

وفي بيانهم الختامي، في الرباط، وصف المجتمعون، اللقاءات بأنها جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، مشيرين إلى مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية.

ودعا المجتمعون، المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

ووجه أعضاء الوفدين الذين بدأوا اجتماعاتهم أمس الخميس، الشكر إلى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دعمه للاجتماع، مختتما بتوجيه التقدير والعرفان إلى المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة لمساندة الشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.