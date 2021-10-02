رئيس قانونية النواب: “مشاورات المغرب” تناولت قانون الانتخابات النيابية

قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب رمضان محمد شمبش، إن المشاورات التي جرت في الرباط مع وفد من مجلس الدول، تركزت حول قانون الانتخابات البرلمانية.

وأوضح شمبش في تصريح لقناة “الشرق”، طالعته “الساعة 24″، أن ممثلي مجلس الدولة “قدموا مشروع قانون للاستشارة والتوافق مع مجلس النواب” في ما يتعلق بهذا القانون.

وأكد رئيس اللجنة أن مجلس النواب “يصر على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، ولذلك كان لزاماً أن نقوم بإعداد قانون انتخاب الرئيس، حتى نستطيع أن نحقق هذا الاستحقاق الشعبي والدستوري، للخروج بليبيا من أزمتها”.

واختُتمت محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب مساء أمس الجمعة دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات.

ووصف المجتمعون في الرباط في بيانهم الختامي، اللقاءات بأنها جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، مشيرين إلى مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية.

ودعا المجتمعون المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

ووجه أعضاء الوفدين الذين بدأوا اجتماعاتهم أول من أمس الخميس، الشكر إلى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دعمه للاجتماع، مختتما بتوجيه التقدير والعرفان إلى المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة لمساندة الشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.