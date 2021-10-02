مؤسسة النفط: إيرادات أغسطس تحقق مستويات قياسية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي إيرادات شهر اغسطس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بانتعاش في الأسعار حول العالم، حيث سجل مستوى 1,836,528,515.27 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 53,034,403.37 دولار امريكي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنها حققت صافي إيرادات المنتجات النفطية 53,309,951.24 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,125,844.34 دولار امريكي مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى 1,947,998,714.22 دولار أمريكي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من المُطمئن أن نرى انتعاشا في الأسعار حول العالم وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط إلا أن ذلك لن يكون كافياً، إنما يجب أن ينصبّ أيضا تركيزنا في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تكاتف جميع الجهات الفاعله في الحفاظ على استمرار الصادرات ومنع الاغلاقات .

وأضاف صنع الله هذه الظروف المواتية والقفزة في الأسعار تتطلب تدابير استثنائية مؤكدا أن التحديث والتطوير أضحى حاجة ملحة، والشعب الليبي كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة في البناء والتحديث والتطوير وعلى الصعيد الفني نحن ملتزمون في القيام بدورنا الفني و غير السياسي.

وعبر صنع الله إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة قدرتها التكريرية وأن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أول مصفاة بالجنوب الليبي أولى الخطوات في تطوير هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى أن إيرادات شهر اغسطس لاتتضمن الاتاوات والضرائب فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة اوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر اغسطس بـــ 22,701,978.71 دولار أمريكي كما تم أيضا تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 3,047,529.39 دولار امريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار الى تسويتها لاحقا.