حالة الطقس المتوقعة (السبت 2 أكتوبر 2021)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغيُّر في حالة الطقس اليوم، حيث الأجواء خريفية على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت اليوم وغدًا.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 23 و31 درجة مئويةعلى أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

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