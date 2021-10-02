انتهاء الاجتماع التشاوري بين “الدولة والنواب” بالرباط

دعا وفدا النواب والدولة المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها، من خلال توفير مراقبين دوليين؛ لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق.

جاء ذلك في بيانٍ ألقاه عضو مجلس النواب هادي الصغير، عقب انتهاء الاجتماع التشاوري بين وفدي النواب والدولة في الرباط، أكد، من خلاله، على ضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة، عبر إجراء الانتخابات في موعدها، مشيداً باللقاءات التي سادها التفاهم والتوافق، على حد وصفه.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص، ريتشارد نورلاند، على ضرورة تشجيع جميع القادة الليبيين على العمل معاً، وتقديم التسويات اللازمة من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

يذكر أن الاجتماع التشاوري حول قانون الانتخابات، الذي عقده مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالرباط، بحضور البعثة الأممية والسفارة الأمريكية في ليبيا؛ يعدّ محاولةً لوضع حدٍّ للخلاف الدائر بين الجانبين حول آلية اعداد واعتماد القوانين الانتخابية، بعد تمسك مجلس النواب بأحقيته في اعتماد هذه القوانين منفرداً بصفته السلطة التشريعية المخوّلة بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية