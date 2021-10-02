الجزائر تدعو إلى انسحاب “منظم وآمن ” للمرتزقة من ليبيا

دعت الجزائر إلى الانسحاب المنظم والآمن للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، محذرةً من مخاطر الانسحاب غير المدروس وغير المراقب لهم.

جاء ذلك على لسان المبعوث الخاص بوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، والذي أكد فيه على ضرورة أن يتمّ الانسحاب بشكل تدريجي، برعاية الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الدول المجاورة.

يذكر أن الجزائر استضافت، في سبتمبر الماضي، الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والذي دعا إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار؛ لتأمين الحدود المشتركة، كما رحب بمقترح مصر الخاص باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

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