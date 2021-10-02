«العكروت»: لولا حضور السفير الأمريكي بين وفدي «النواب والدولة» لسمعنا طرقعة وفرقعة الصحون

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، على بيان مجلسي “النواب والدولة” في المغرب، بشأن التوافق على الأطر القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة 24 ديسمبر المقبل، وقال إنه “توافق مزيف”.

كتب “العكروت” على حسابه بموقع فيسبوك، معلقاً على البيان الصادر عن وفد المجلسين: “من ديباجته يبتدئ التزييف ((وإيماناً منا بروح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدوله ….الخ((، من هنا بدأ التزييف، فالمجسلان أبعد ما يكونا عن التوافق، بل الذي بينهما هو (ما صنع الحدّاد) كما يقول المثل الشعبي”.

وتابع سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، قائلاً: “أعتقد ما فرض هذه الصياغة المرنة (نوعا ما) هو وجود السفير الأمريكي، ولولا وجوده بينهم ومعهم، لسمعنا طرقعة وفرقعة الصحون ولم نسمع هذا البيان” وفق قوله.