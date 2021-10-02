الولايات المتحدة تدعو لعدم ممارسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية في ليبيا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا ريتشارد نورلاند أنه يجب أن لا يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة في ليبيا.

وأضاف نورلاند أنه إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.

وشدد على أهمية اجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة في المغرب للتشوار حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأكد نورلاند أنه خلال الفترة التي قضاها في الرباط، أتيحت له الفرصة للقاء المشاركين في اجتماعات مجلسي النواب والدولة بشكل منفصل مضيفا بينما يبدو من الواضح أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر.