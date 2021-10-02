الكهرباء تعلن وصول “توربينة” خاصة بمشروع محطة غرب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول التوربينة الغازية الرابعة إلى موقع مشروع محطة غرب طرابلس، مؤكدةً العمل على وضعها في القاعدة الخاصة بها بالمشروع.

وكانت التوربينة الرابعة، التي وصلت اليوم السبت عبر ميناء طرابلس البحري؛ قد سبقتها التوربينات الغازية الأولى والثانية والثالثة، والتي وصلت أغسطس الماضي إلى موقع المشروع بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ميجاوات لكل وحدة، حيث يتولى ائتلاف شركتا سيمنس الألمانية وانكا التركية تنفيذ المشروع.

يذكر أن شركة الكهرباء تعوّل على مشروع محطة غرب طرابلس في تقليص ساعات طرح الأحمال، ورفع القدرة الإنتاجية للتوليد، حيث يتوقّع أن يبلغ إنتاج المحطة بعد انتهاء الأعمال الإنشائية والتشغيلية 670 ميجاوات.

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