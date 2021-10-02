البعثة الأممية تشيد بدعوة مجلسي النواب والدولة الإستشاري المجتمع الدولي لدعم الانتخابات

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماعات التشاورية بين وفدي مجلسي “النواب والأعلى للدولة”، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، في العاصمة المغربية الرباط؛ للتوافق حول الإطار القانوني لانتخابات 24 ديسمبر.

وأثنت البعثة الأممية، التي شاركت في الاجتماعات، في بيان عبر حسابها الرسمي، على دعوة المجلسين “المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين”، مجددة الشكر للمغرب على استضافة الاجتماعات.

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