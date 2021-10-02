أسعار صرف العملات الدولية بالسوق الموازية (السبت 2 أكتوبر 2021)

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي بالسوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع؛ حيث سجَّل السبت، 4.89 دينار، مقابل 4.90 دينار أول من أمس الخميس.

وحافظ اليورو على مستوى 5.56 دينار، الذي سجَّله أمس، كما بقي الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات أمس، فقد استقر عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجَّل 1.75 دينار ليبي. وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة، فقد سجل كسر الذهب (عيار 18) 193 دينارًا اليوم.

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