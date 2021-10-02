الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت.

وفي الملخص العام؛ أوضح المركز أنه لا تغير في حالة الطقس اليوم، حيث ستبقى الأجواء خريفية على غالبية مناطق ليبيا، وفي التفاصيل:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصةً على الساحل الممتد من مصراته حتى سرت، هذا اليوم، ويوم الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 31) مْ على غالبية المناطق وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا خلال الأيام القادمة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-31) مْ على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 34) مْ وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 34) مْ.

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