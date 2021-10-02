بسبب سكب الزيت على جسده.. شاب من بنغازي يفقد البصر ليلة عقد قرانه

العنوان-بنغازي

أكدت مصادر طبية متطابقة أن شابا من مدينة بنغازي قد فقد البصر؛ جراء سكب كمية من زيت المحركات المستعمل من قبل أصدقائه احتفاء بعقد قرانه.

وأوضحت المصادر أن الشاب يدعى، محمد حسن، وهو من سكان منطقة شبنة ببنغازي.

يشار إلى أن ظاهرة سكب الزيوت المستعملة والبيض الفاسد ومخلفات أحشاء الدواجن في الاحتفالات الاجتماعية بين الشباب أصبحت تؤرق المجتمع الليبي، وانتشرت الصور والتسجيلات لتلك الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي طقوس عجيبة أيضا، يتعرض الطلبة يوم تخرّجهم إلى الضرب بالبيض الفاسد وسكب الزيت وإهالة التراب على جسده من طرف الأصدقاء والأقارب، كتعبير غريب عن فرحتهم بنجاحه في إنهاء دراسته الجامعية، واستعداده للدخول في الحياة المهنية.