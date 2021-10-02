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المرصد السوري: عملية انسحاب المرتزقة الموالين لأنقرة من ليبيا “وهمية”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا لم تسحب أي مقاتل من المرتزقة السوريين الموجودين في طرابلس، مرجحاً أن تكون عملية الانسحاب “وهمية”، على غرار ما حدث في مارس الماضي من تصريحات إعلامية أشارت إلى نية أنقرة سحب مقاتليها من ليبيا.

المرصد السوري؛ أشار إلى أن هناك تحضيرات تجري لإعادة دفعة من المرتزقة السوريين في معسكرات طرابلس، خلال الأيام القادمة، بإيعاز من المخابرات التركية، التي طالبت نحو مائتي عنصر من أصل سبعة آلاف بالبدء في تجهيز أمتعتهم من أجل إرسالهم إلى سوريا.

وكان “المرصد” قد نشر، في سبتمبر الماضي، أن قيادات الفصائل الموالية لأنقرة المتواجدة على الأراضي الليبية؛ بدأت بتسليم المقاتلين التابعين لهم رواتبهم الشهرية بعد الاستياء والتمرد الواسع بتخفيض رواتبهم وسرقة جزء كبير منها.

ووفقًا لمصادر “المرصد”؛ فإن عشرات العناصر رفضت، خلال الفترة الماضية، الالتحاق بدروس التكتيك والرياضة الصباحية؛ احتجاجًا على خفض رواتبها واتهامها قادة الفصائل بسرقتها، بالإضافة إلى منعها من الإجازات، حيث تُفرض على العناصر الراغبة في أخذ إجازات والسفر إلى سوريا مبلغ ألف دولار.

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قناة 218 الليبية

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