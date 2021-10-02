النائب شنبش: مشاورات الرباط لم تتطرق لقانون انتخاب الرئيس

قال عضو مجلس النواب رمضان شنبش، إن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الذي اختتم أعماله في الرباط، الجمعة، لم يناقش قانون انتخاب الرئيس، مشيرًا إلى صدور القانون رقم 1 للعام 2021 عن مجلس النواب، وجرى تعميمه على الجهات المختصة والمفوضية العليا للانتخابات التي تباشر الإجراءات التنفيذية لهذا القانون.

وأضاف، في مقابلة تليفزيونية مع عدد من القنوات، «أعضاء مجلس النواب يصرون على إجراء الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر، لذلك كان علينا سرعة إصدار قانون انتخاب الرئيس، للوصول إلى هذا الاستحقاق الرئاسي والخروج بليبيا من هذا النفق».

وقال شنبش: «مجلس النواب شكَّل لجنة لإعداد مقترح قانون الانتخابات البرلمانية، وأعضاء وفد مجلس الدولة في اجتماعات الرباط وزعوا مشروع قانون مماثل لانتخابات مجلس النواب، للاستشارة والتوافق مع أعضاء مجلس النواب في هذا القانون»، موضحًا أن «مجلس النواب سيدرس المشاريع المقدمة ويقول الكلمة الفصل في هذا القانون».