الدبيبه يلتقي أعضاء الأمانة التنفيذية لـ قدرة إقليم شمال إفريقيا لحفظ السلام

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت أعضاء الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا لحفظ السلام.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء تناول حصيلة نشاطات هذه القدرة، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين ليبيا وباقي الدول الأعضاء لمواجهة ما يهدد أمن وسلامة المنطقة.

يشار إلى أن أمانة قدرة إقليم شمال أفريقيا تأسست في 2007 لتنمية قدرات قوات المنطقة وهي مكونة من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.