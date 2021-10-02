عقيل: لا يوجد اهتمام دولي بإخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا

ليبيا – قال رئيس حزب الإئنلاف الجمهوري والمحلل السياسي قال عز الدين عقيل إنه لا يوجد اهتمام دولي بإخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب.

عقيل وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أضاف أن المخرج الرئيسي لمؤتمر برلين 2 هو الخضوع لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي رفض الخروج، قبل أن تغادر قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورأى ان ما يسمى المجتمع الدولي سلم الليبيين إلى أردوغان وبوتين، وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن عندما قال إن الخروج لن يكون فوريا، وعلى الجميع ممارسة الصبر وضبط النفس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية