“نورلاند”: لا ينبغي أن تكون لأي جهة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا في الناخبين ليقرروا من الذي ينبغي أن يقود البلاد.

وأكد “نورلاند”، في بيانٍ له، الحاجة لبذل المزيد من الجهد لتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة؛ أملاً في أن يُولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر.

وشدد على أنه لا ينبغي لأي فرد أو مؤسسة أن تستخدم حق النقض “الفيتو” على التشريعات الانتخابية الحاسمة، في إشارة ضمنية لتمسك المجلس الأعلى للدولة بالشراكة في صياغة القوانين الانتخابية، ورفضه القبول بقانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب.

جدير بالذكر أن “نورلاند” شارك في المفاوضات التي جرت بين وفدي ” النواب والدولة ” في الرباط، والتي عقدت بمبادرة مغربية، وبحضور أممي؛ للتوافق حول الإطار التشريعي لانتخابات ديسمبر.

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