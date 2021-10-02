الخارجية المصرية: مجلس الأمن حدد ضرورة رحيل القوات الأجنبية من ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن “الشعب الليبي لا يمكن أن يقبل بوجود القوات أجنبية، تنتقص من حقه في إدارة موارده بشكل مستقل”.

وأوضح شكري في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر” أن “خروج القوات الأجنبية يعد هدفا رئيسيا لليبيين، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بلادهم”.

ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن، حدد “ضرورة رحيل القوات الأجنبية، ما عدا القوات الليبية التي تمثل القوة الشرعية الوحيدة في البلاد”.

وأردف بقوله “تم التأكيد على هذا الأمر في قمة برلين واجتماعات دول الجوار، لأنه ركن أساسي يتم التركيز عليه في كل محفل دولي”.

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