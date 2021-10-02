البرلمان العربي: عدم الالتزام بموعد الانتخابات يعرض استقرار المنطقة للخطر

حذر البرلمان العربي، من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها معتبرا أن ذلك الأمر يعرض استقرار المنطقة للخطر وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع

وأكد البرلمان العربي في بيان له دعمه لكافة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية والمقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لجهود إنجاح الانتخابات وصولا إلى هذا الاستحقاق الهام الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

وشدد البرلمان العربي على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كونها تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الليبية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية.

ودعا البرلمان العربي القوى الليبية وكافة المؤسسات الليبية إلى إعلاء قيمة الوطن، وطي صفحة الماضي والخلافات، والالتفاف حول راية واحدة وهي استقرار وسيادة ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي واتخاذ خطوات جادة من شأنها إتمام هذه الانتخابات في موعدها، موضحا أن هذه الانتخابات التي اقرت سلفا في حوار تونس نوفمبر 2020، أمر ضروي لإعادة توحيد ليبيا مرة أخرى .