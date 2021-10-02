بالصور: تنظيم حملة نظافة واسعة بشوارع وميادين سرت

انطلقت، اليوم السبت، حملة واسعة لتنظيف الشوارع والميادين بسرت، تحت شعار «مدينتنا نظيفة»، فيما يشرف على الحملة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت.

وقال المنسق الإعلامي للشركة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحملة تشمل الشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق والأشجار وأحياء مدينة سرت.

وأطلقت إدارة الشركة بسرت، مناشدات لكل أهالي المدينة بضرورة التعاون مع العاملين بالشركة لأن نظافة المدينة عمل تضامني للجميع.

– إيقاف رئيس شركة النظافة بسرت عن العمل

والثلاثاء الماضي، قررت النيابة العامة وجهاز الرقابة الإدارية إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت بشير الأحرش عن العمل، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وقالت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن وكيل النيابة العامة بسرت وجهاز الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب قرر إيقاف الأحرش لأسباب تتعلق بـ«تزوير مستندات، واختلاس أموال ورواتب موظفين، وشكاوى موظفي الشركة ضده». في حين كلفت الرقابة الإدارية مديرها التنفيدي جمعة بن هندي بخلافة الأحرش في رئاسة مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة في سرت.

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