الكرتيحي: عملية إيريني الأوروبية فاشلة بامتياز ولم تكن على المستوى المطلوب

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن عملية إيريني فاشلة بامتياز ولم تكن على المستوى المطلوب الذي يتوافق مع الأموال المدفوعة لها، والحجم القرارات المتخذة بشأنها من جانب الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها خدمت مصالح الاتحاد بالدرجة الأولى.

الكرتيحي شدد في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” على أنه منذ انطلاق العملية في مايو 2020 وحتى مايو الماضي لم يلاحظ الشعب الليبي على أرض الواقع أي منع لكميات الأسلحة المتدفقة إلى أراضيه، بل لاحظ الجميع تدفق كميات كبيرة من الأسلحة إلى قاعدة الجفرة ومطار معيتيقة، وكذا العدد الهائل من المرتزقة الذي تدفق إلى كل أنحاء البلاد.

وجدد تأكيده على أن هذه البحرية لم تأتي بنتائجها التي كان يرجوها الشعب الليبي، وتدفقت الأسلحة على مرأى ومسمع من العالم ككل، والليبيين كانوا يشاهدون هذه الأسلحة في كل أنحاء البلاد، موضحًا أنها مشابهة لعملية صوفيا التي سبقتها في البحر المتوسط.

وأضاف عضو البرلمان: “لم نلاحظ أي هدوء في المنطقة الليبية من تاريخ العملية الأولى أو الثانية، أو تحسن بشأن الهجرة غير الشرعية والأعداد الهائلة التي يتم إرسالها من الشواطئ الليبية إلى نظيرتها في أوروبا”.

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