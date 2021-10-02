“شكري” يشيد بدور “النواب” ويدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بجهود مجلس النواب التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وقيامه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية

وشدد الوزير، خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في القاهرة، على أهمية خروج القوات الأجنبية كافة، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية مؤكدًا على ضرورة الدعم الكامل للجنة العسكرية المُشتركة “5+5″، وفق بيان الخارجية المصرية.

من جانبه، أبدى “اللافي” تطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا، في ضوء الخبرات المصرية وما تم توقيعه من اتفاقيات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المُشتركة سبتمبر الماضي.

يُذكر أن “شكري” كان قد دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى الضغط باتجاه إنهاء الاتفاقيات الأمنية المشتركة الموقّعة مع تركيا، وسط رغبةً مصريةً في تنظيم مؤتمر لجوار ليبيا، لم تحدد موعده.

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