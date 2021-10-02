السفير الأمريكي: يجب التعجيل بتسجيل المرشحين في انتخابات 24 ديسمبر

قال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه التقى وفدي النواب والدولة بالمغرب وتأكدت لديه الحاجة لمزيد من جهود التقريب بين الفرقاء.

نورلاند، وفي بيان على حساب السفارة بموقع تويتر، أضاف: “نأمل أن يولي النواب والدولة الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، ويجب أن تمضي الانتخابات قُدما ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية”.

وتابع قائلاً: “من الأهمية بمكان أنّ ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر. وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة. ونشكر دولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها”.

واختتم: “ومع ذلك، إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة – وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد”.

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