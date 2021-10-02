نورلاند: المشاورات بين النواب والدولة مهمة للوصول للانتخابات

العنوان-طرابلس

قال المبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المشاورات بين مجلسي النواب والدولة، التي استضافتها المغرب مهمة للتشاور حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر.

وتابع نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، “إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حضرت كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة، مؤكدا أن المحادثات تعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وأكد نورلاند أنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، معربا عن أمله أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر.

وأضاف نورلاند، “إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها”.

وتابع “لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة – وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد”.