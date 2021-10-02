داخلية النواب: قرار منح الجنسية الذي أصدره الدبيبة يمس بالأمن القومي الليبي

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري بأن اللجنة تدرس باهتمام قرار الحكومة الأخير بالبدء في دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية ، وهو مايعني استئناف اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية.

الحراري، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن “لجنة الداخلية تدرك أهمية هذا الملف وأن هناك الكثير من حالات طلب الجنسية التي تأخر البث فيها بسبب توقف لجنة دراسة طلبات الجنسية عن العمل، وتلك الحالات هي : تسوية أوضاع العائدين الذين منحوا أرقام إدارية بشكل مؤقت ، أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب ، والزوجات الأجانب للمواطنين الليبيين، والأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، وأبناء المواطنين المتجنسين الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، فضلاً عن القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها”.

وأعرب الحراري بأن لجنة الشؤون الداخلية ترى بأن هذه القضية شائكة ومن غير المناسب تناولها في المرحلة الحالية ، وتفضل اللجنة أن يؤجل الأمر إلى الحكومة المنتخبة القادمة وأن إثارة هذا الأمر الآن قد يكون له تأثير سلبي على الانتخابات القادمة، كما أن الحكومة القادمة سيكون لها وضع قانـــــــوني أقوى من الحكومة الحالية وهم ماسينعكس إيجابا على شرعية القرارات التي ستتخذها خاصة في مسألة بأهمية منح الجنسية . بالإضافة إلى ذلك فقضية منح الجنسية الليبية تمس بالأمن القومي الليبي وخاصة في هذا الفترة .

وشدد الحراري على ضرورة حلحلة هذه القضية بالنظر لإبعادها الاجتماعية والقانونية والحقوقية ، وعلى التمسك بالقوانين النافذة المتعلقة بمنح الجنسية الليبية وإلتزام الدولة الليبية بتعهداتها .

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