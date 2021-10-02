ليبيا: عملية واسعة لمكافحة المخدرات تركز على المهاجرين

شنت السلطات الليبية عملية واسعة «لمكافحة المخدرات» في ضاحية فقيرة من العاصمة طرابلس، مستهدفة خصوصاً مهاجرين في وضع غير نظامي، حسبما ذكرت السبت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن النائب العام، في بيان، مساء أمس (الجمعة)، أنه «أمر الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تسفر الإجراءات عن صحة انخراطه في الجمعيات المنظمة لها وملاحقة كل من تسفر الإجراءات عن ارتكابه جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وفق القواعد الإجرائية المقررة».

وأضاف أن العملية التي امتدت كامل يوم الجمعة أسفرت عن «إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم ونقل المئات من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم»، وقد تمت إزالة مساكن كان يقيم فيها مهاجرون بجرافات.

وأفادت وزارة الداخلية، بعد ظهر اليوم (السبت)، بانتهاء «المرحلة الأولى» من العملية الأمنية، موضحة أن المرحلة التالية تهدف إلى «إزالة العشوائيات المنتشرة» في المنطقة.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، على موقع «تويتر» بـ«أبطال وزارة الداخلية» الذين نفذوا «فجر اليوم، عملية أمنية مخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش».

وأكد الدبيبة: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليبيا».

https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1443901692911685634?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

وذكر شاهد أن الحي الذي وقعت فيه العملية تم تطويقه الجمعة وطلب من سكانه عدم مغادرة منازلهم، وأوضح أن قوات الأمن استهدفت بشكل أساسي أجانب يقيمون في ليبيا بشكل غير قانوني.

وأدان مدير المجلس النرويجي للاجئين في ليبيا داكس روكي في بيان احتجاز «500 مهاجر على الأقل بينهم نساء وأطفال»، مشيراً إلى «اعتقالات تعسفية» بعد ذلك، وقال إن «المهاجرين واللاجئين في ليبيا ولا سيما الذين لا يملكون إقامة قانونية يتعرضون في كثير من الأحيان للتهديد بالاحتجاز التعسفي»، وأضاف «نعتقد أن هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة أوسع تشنها السلطات الليبية» ضدهم.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011، ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.

ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر رغم التقدم السياسي في الأشهر الأخيرة.