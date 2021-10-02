الدبيبة يتفقد مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة استمع إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي من قبل مسؤول الموقع والتي بلغت نسبة إنجازه الكلية مايزيد عن 43%، حيث تم صب القواعد الخرسانية للوحدات الأربع للمحطة، كما سيتم وضع الوحدة الأخيرة على قاعدتها خلال اليومين القادمين.

ويبلغ عدد العمال بالمشروع قرابة الألف عامل وسيشرعون بالعمل وفق نظام الورديتين إبتداءً من هذا الشهر للإسراع في استكمال أعمالهم.

ودعا الدبيبة الشركة المنفذة إلى ضرورة الإيفاء بتعهداتها بدخول الوحدة الأولى من هذه المحطة في موعد اقصاه يناير 2022.

وتوجه رئيس الوزراء لإجراء جولة ميدانية على مرافق المحطة للوقوف بشكل مباشر على الأعمال الجارية بالمشروع، مؤكدا أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة له بل سيكون متابع عن قرب إلى حين اكتماله.

ويعد مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية أحد المشاريع المدرجة ضمن برنامج عودة الحياة والمنفذ من قبل ائتلاف شركتي إنكا التركية وسيمنس الألمانية.