“كوشيتيل” ينتقد العملية الأمنية في حي قرقارش

انتقد المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فنسنت كوشيتيل، ما أسماه “الاستخدام المفرط للعنف”، خلال العملية الأمنية التي قادتها وزارة الداخلية في حي قرقارش غرب العاصمة طرابلس.

وأكد “كوشيتيل” مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 15 شخصًا آخرين بالإضافة إلى اعتقال وابتزاز مهاجرين و إخراجهم من منازلهم، معربًا عن استغرابه من جمع المجرمين مع المهاجرين غير القانونيين، قائلاً: “ليس من المستغرب أن يكون الناس خائفين وأن يفروا بالقوارب” وفق تغريدة له على “تويتر”.

يذكر أن وزارة الداخلية، بإشراف النائب العام، شنّت حملةً أمنيةً موسعةً، يوم الجمعة، على حي قرقارش غرب العاصمة، ضبطت خلالها مئات المهاجرين غير القانونين، وداهمت أوكارًا للمتاجرة بالممنوعات.

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