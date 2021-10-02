اللواء بشير الأمين يتفقد منطقة قرقارش عقب عملية أمنية في المنطقة

طرابلس 02 أكتوبر 2021 (وال)- أجرى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” اليوم السبت، جولة تفقدية لمنطقة قرقارش، رافقه فيها مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المؤثرات العقلية عميد “عادل عبدالعزيز”، ومدير أمن طرابلس، ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس، ‏ورئيس قسم الشؤون الأمنية بمكتب الوكيل.

‏واطلّع السيد الوكيل على سيّر عملية تأمين المنطقة عقب الحملة الأمنية التي شاهدتها اليوم، وكذلك الاطلاع على أعمال الإزالة للمباني العشوائية داخل المنطقة، من قبل شركة الخدمات العامة بطرابلس.

‏كما قام السيد الوكيل أيضًا؛ بزيارة لمركز التجميع والعودة غوط الشعّال التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان في استقباله مدير المركز، ورئيس الغرفة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونائب رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وذلك للوقوف على أوضاع المهاجرين الذين تم ضبطهم اليوم، ومتابعة الإجراءات القانونية المتخذة بشأنهم. (وال) إ م

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