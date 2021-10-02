البعثة الأممية: نشيد بـ«الأجواء الإيجابية» لاجتماع مجلسي النواب والدولة بالمغرب

أشادت البعثة الأممية بـ«الأجواء الإيجابية للاجتماع التشاوري بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المغربية، الرباط، وذلك حول الإطار القانوني لانتخابات 24 ديسمبر».

وأثنت البعثة، في بيان السبت، على دعوة وفدي المجلسين «المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين»، مجددة شكرها للمملكة المغربية على استضافة هذا اللقاء.

واجتمع وفدا المجلسين في العاصمة المغربية الرباط، يومي الخميس الجمعة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021. ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.

وقال البيان إن هذه اللقاءات أُجريت في ظروف وصفها بـ«الودية والأخوية» يسودها «التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد»، فيما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا».