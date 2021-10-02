نائب رئيس الحكومة يبحث احتياجات جامعة الزيتونة

بحث اليوم السبت نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح احتياجات جامعة الزيتونة ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ والمختبرات بالكليات بالإضافة إلى مناقشة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس، والموظفين بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس جامعة الزيتونة وذلك خلال زيارته للجامعة بمدينة ترهونة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي.

وكان في استقبال نائب رئيس الحكومة رئيس جامعة الزيتونة د. محمد عبد الصادق محمد والكاتب العام بالجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من مدراء الإدارات بالجامعة إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة ومدير مديرية أمن ترهونة.