بوقعيقيص: كالعادة والمتوقع فشل مجلسي النواب والدولة في الاتفاق على قانون الانتخابات

ليبيا – علقت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص على البيان الختامي لمحادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية الرباط.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “كالعادة والمتوقع فشل المجلسين في الاتفاق على قانون الانتخابات، وبعد استنفاد كل الفرص فإن حالة الضرورة أصبحت جلية واضحة، لذلك أدعو اليوم المجلس الرئاسي وإدارة القانون لإنهاء هذا العبث لا يمكن أن تكون ليبيا رهينة هؤلاء”.

وتابعت: ”لم يستطيعوا حتى كتابة الإيجاز الصحفي، الذي يبدو أنه تمت كتابته من الأخوة المغاربة مشكورين وبمفردات لغوية مغربية (المنتظم الدولي)”.