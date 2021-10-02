البرلمان العربي يحذّر من تأخير إجراء الانتخابات الليبية

أكد البرلمان العربي في بيانه الصادر اليوم السبت، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مُطالباً كافة الأطراف الليبية بتجاوز الخلاف والعمل لتحقيق ما يطمح إليه الشعب الليبي.

وحذّر البيان من عدم إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً أن ذلك سيُعرّض المنطقة بأكملها للعنف وعدم الاستقرار، وسيقوّض من جهود المصالحة الوطنية.

وأعرب البرلمان العربي عن دعمه للجهود الدولية المبذولة لإتمام الانتخابات في موعدها، وطالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتقديم كافة أشكال الدعم؛ في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي بما يحقق مصالح الليبيين.

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