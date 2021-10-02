البنك الأهلي المصري: قريبا افتتاح فرع جديد بليبيا

أعلن البنك الأهلي الحكومي المصري، اليوم السبت، اعتزامه فتح مكتب للتمثيل الخارجي له في الدولة الليبية قريبا، لينضم إلى شبكة الفروع الخارجية للمصرف المصرف الشهير.

وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات نقلها موقع السلطة المصري إنه من المقرر أن يفتتح البنك مؤسسة تابعة لها في كل من ليبيا وجنوب السودان.

وأضافت المسؤولة المصرية المصرفية، أن البنك الأهلي يمتلك مؤسستين تابعتين له بالمملكة المتحدة والسودان، كما أن لدى البنك شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل الخارجية تتمثل في فرعين بالصين والولايات المتحدة الأمريكية، وثلاثة مكاتب تمثيل في إثيوبيا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية.

وأشارت الباز إلى أن التوسع الخارجي في شبكة فروع ومؤسسات البنك يعكس الثقة والمصداقية التي يتمتع بها البنك لدى مختلف المؤسسات المالية، إضافة إلى امتلاكه شبكة مراسلين في أكثر من 80 دولة حول العالم.

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