ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 October, 2021

طالب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بإحالة نتائج عمل لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد بشكل عاجل لدراستها واعتمادها قبل توجيهه إلى مجلس النواب لإقراره ،وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للجنة لإعداد الجدول، وهي 60 يوما.

ووجّه الدبيبة، عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، اليوم السبت، تعليماته إلى وزير المالية، بصفته رئيسًا للجنة الوزارية المشكلة لإعداد جدول مرتبات موحد للدولة الليبية، بإحالة نتائج عمل اللجنة ليتم دراسة واعتماد نتائجها قبل إحالتها لمجلس النواب لإقراره.

