البرلمان العربي يوجّه تحذيرًا بخصوص الانتخابات الليبية

العنوان-القاهرة

شدد البرلمان العربي، اليوم السبت، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

وأكد في بيان، أن الانتخابات “تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الليبية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية”.

وحذّر البرلمان، من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها، مؤكدًا أن ذلك يعرض استقرار المنطقة للخطر وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع.

وناشد البرلمان، القوى الليبية وكافة المؤسسات الليبية إلى إعلاء قيمة الوطن، وطي صفحة الماضي والخلافات.

كما ناشدها بالالتفاف حول راية واحدة وهي استقرار وسيادة ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي واتخاذ خطوات جادة من شأنها إتمام هذه الانتخابات في موعدها.

وقال البرلمان العربي، إن هذه الانتخابات أمر ضروري لإعادة توحيد ليبيا مرة أخرى.

وطالب البرلمان، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، بتقديم الدعم اللازم لهذا الاستحقاق الهام الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.