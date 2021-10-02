البرلمان العربي: نطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لإجراء الإنتخابات الليبية في موعدها

أكد البرلمان العربي، دعمه لجميع الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية والمقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود وصولاً إلى هذا الاستحقاق الهام الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

وشدد البرلمان العربي، في بيان اليوم السبت، على أهمية إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، كونها تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية الليبية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، محذرا من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها حيث يعرض ذلك الأمر استقرار المنطقة للخطر وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع .

ودعا البرلمان القوى الليبية وجميع المؤسسات الليبية إلى إعلاء قيمة الوطن، وطي صفحة الماضي والخلافات، والالتفاف حول راية واحدة، وهي استقرار وسيادة ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي واتخاذ خطوات جادة من شأنها إتمام هذه الانتخابات في موعدها، موضحا أن هذه الانتخابات التي أقرت سلفا في حوار تونس نوفمبر 2020، أمر ضروي لإعادة توحيد ليبيا مرة أخرى.

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