شكري لـ«اللافي»: مصر تدعم الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية في موعدها

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، والوفد المُرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة بمنطقة ماسبيرو.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «إن الوزير شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لليبيا كدولة مُستقلة وذات سيادة على كامل ترابها الوطني، منوهًا بتوجيهات القيادة السياسية بتسخير كافة الإمكانات المصرية لمُساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، وما يقتضيه ذلك من تنسيق الجهود في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية، أو عبر البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع حالية.

وشدَّد الوزير شكري على دعم مصر للخُطى الثابتة التي تشهدها ليبيا للوفاء بخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، باعتبارها خُطوة مفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل.

مُشيدًا في هذا الصدد بجهود مجلس النواب الليبي التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسئولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية.