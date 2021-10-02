ورشة عمل في “وادي البوانيس” لتوعية النساء بمخاطر فيروس كورونا

نظمت الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة برعاية منظمة “أكتد” والوكالة الألمانية للتعاون الدولي؛ ورشة عمل حول مخاطر فيروس كورونا في تمنهت إحدى مناطق بلدية وادي البوانيس، وذلك ضمن مشروع المبادرة المجتمعية لحماية المرأة من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدي البوانيس، أن ورشة العمل استهدفت النساء النازحات بالمنطقة، وتركزت محاورها على التعريف بالأوبئة عبر التاريخ، وطرق انتشارها والوقاية منها، بالإضافة إلى كيفية جمع البيانات في المرافق الصحية واللجان المختصة بالجائحة.

وتناولت الورشة، تخصصات دعم علم الوبائيات والإصحاح البيئي والعلوم الاجتماعية المساهمة في الوقاية من المرض، إلى جانب العلوم الطبية الحيوية وعلم الإحصاء، والتعريف بأهمية اللقاحات وتبيان أنواعها ومقارنة بعض الفروق بين اللقاحات، وما يجب فعله قبيل تلقي اللقاح وأثناء وبعد عملية التلقيح.

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