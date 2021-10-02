الحليق: الميليشيات تقف عثرة أمام الاستقرار ويجب تفكيكها وإجراء الانتخابات في موعدها

شدد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، على أن الميليشيات هي من تقف حجر عثرة أمام أي طريق يؤدي إلى استقرار البلاد، مطالبا بضرورة تفكيكها وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

وأعرب الحليق في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” عن قلقه من تردي أوضاع النازحين داخليا، محذرا من أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية.

وأوضح أن المليشيات تمارس أنشطة مشبوهة كالاتجار بالبشر وتسيير مراكب الموت نحو أوروبا، ولا يهمها سوى جمع النقود، مؤكدا أن العديد من النازحين هاجروا خارج البلاد ولقوا حفتهم غرقا في البحر المتوسط.

وطالب الحليق بضرورة تفكيك هذه الميلشيات وجمع أسلحتهم، مشيرا إلى الكثير من تلك الجماعات تحمل فكرا متطرفا، وأنهم كانوا سببا كبيرا في عمليات النزوح والهجرة إلى خارج البلاد.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

