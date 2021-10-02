الدبيبة يطالب “اللجنة الوزارية” بإحالة نتائج ملف توحيد المرتبات

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته لوزير المالية بصفته رئيساً للجنة الوزارية المُشكّلة، لإعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالدولة.

وطالب الدبيبة في بيان عاجل نُشر على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ بإحالة نتائج عمل اللجنة ليتم دراستها واعتماد نتائجها قبل إحالتها لمجلس النواب لإقراره.

وكان الدبيبة، قد أصدر في 3 أغسطس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة وزارية تتولى مهام توحيد مرتبات العاملين بالدولة، على أن تُقدم نتائج أعمالها بحلول غداً الأحد.

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