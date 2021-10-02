السفير ريتشارد نور لاند: لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة

طرابلس 02 أكتوبر 2021 (وال)- أصدر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نور لاند، بيانًا بشأن مشاركته في الاجتماع التشاوري بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، داعيًا فيه إلى ضرورة أن يفهم الجميع أنه “لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية”.

وقال نور لاند – في البيان المنشور باللغة العربية على منصة السفارة الأمريكية بليبيا : “خلال الفترة التي قضيتها في الرباط؛ أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل، وبينما يبدو من واضحًا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، ونأمل أن يُولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر”.

“مع ذلك؛ إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر، من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن، حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها، ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة، وبدلا من ذلك يجب على المؤسسات الليبية وقادتها؛ أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد” . (وال)

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