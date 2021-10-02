ضبط مطلوبين في حملة مداهمة لأوكار مجرمين بمنطقة قرقاش

أكدت وزارة الداخلية اليوم انتهاء المرحلة الأولى من حملة مداهمة أوكار المجرمين بمنطقة قرقارش والتي كانت تستخدم في ترويج المخدرات وإيواء المهاجرين غير الشرعيين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المطلوبين وبأعداد كبيرة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة، وأعلنت الوزارة في الوقت ذاته عن عزمها الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والتي تستهدف حصر المنازل والعشوائيات وإثباتها في محاضر جمع الاستدلالات وتأمين الجهات المختصة في إزالة العشوائيات المنتشرة في الأزقة وفقا للمخطط العام بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا