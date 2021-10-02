شكري للافي: نشيد بجهود مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن مصر تشيد بجهود مجلس النواب، بإصدار قانون انتخاب الرئيس، واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية.

وأوضح شكري في بيان منشور عبر حساب الخارجية المصرية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الانتخابات الليبية، تعتبر خطوة مفصلية للاستقرار المنشود في مسيرة البلاد نحو مستقبل أفضل.

ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن القاهرة تدعم ليبيا بصورة كاملة، كدولة جارة مستقلة ذات سيادة على كامل ترابها الوطني.

ونوه بقوله إن القيادة السياسية وجهت بتسخير كافة الإمكانيات المصرية، لمساعدة اللبييين في تجاوز المرحلة الراهنة، وتنسيق الجهود الدولية المعنية بالأزمة الليبية.

وشدد على دعم مصر للخطى الثابتة، التي تشهدها ليبيا، للوفاء بخارطة الطريق السياسية، التي أقرها الليبيون، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطالب شكري بضرورة خروج كافة القوات الأجنبية، والمرتزقة من الأراضي الليبية، والتي تحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة، فضلا عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا؛ وضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة “5+5” في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا.

ومن جانبه، أثنى اللافي على الجهود المصرية الداعمة لليبيا، وما يجمع البلدين من أواصر العلاقات التاريخية والشعبية الممتدة بين البلدين.

وأعرب عن تطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا في ضوء الخبرات المصرية العريضة في هذا الشأن.

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