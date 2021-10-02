خلال متابعته أوضاع الجالية الليبية.. الغويل يزور مرضى ليبيين في مصر

زار سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 299 لسنة 2021 لمتابعة شؤون الجالية الليبية في مصر، والوقوف على الصعوبات و المشاكل التي تواجهها و سبل إيجاد الحلول المناسبة لها، مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر في القاهرة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، ألتقى الغويل خلال الزيارة ببعض المرضى و استمع إلى الصعوبات و المشاكل التي تحول دون استكمال علاجهم، كما عقد اجتماعا مع عدد من مسؤولي المستشفى و ذلك لمناقشة سبل حل المعوقات و المصاعب الإدارية و الالتزامات المالية المتراكمة.

وأكد الوزير على حرص حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة و المتكاملة لجميع المواطنين الليبيين بطريقة عادلة و توطيد أواصر العمل الصحي الإنساني المشترك بين مقدمي الخدمات الصحية و مستقبليها على مختلف المستويات.