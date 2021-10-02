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خلال متابعته أوضاع الجالية الليبية.. الغويل يزور مرضى ليبيين في مصر

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 299 لسنة 2021 لمتابعة شؤون الجالية الليبية في مصر، والوقوف على الصعوبات و المشاكل التي تواجهها و سبل إيجاد الحلول المناسبة لها، مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر في القاهرة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، ألتقى الغويل خلال الزيارة ببعض المرضى و استمع إلى الصعوبات و المشاكل التي تحول دون استكمال علاجهم، كما عقد اجتماعا مع عدد من مسؤولي المستشفى و ذلك لمناقشة سبل حل المعوقات و المصاعب الإدارية و الالتزامات المالية المتراكمة.

وأكد الوزير على حرص حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة و المتكاملة لجميع المواطنين الليبيين بطريقة عادلة و توطيد أواصر العمل الصحي الإنساني المشترك بين مقدمي الخدمات الصحية و مستقبليها على مختلف المستويات.

 

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صحيفة الساعة 24

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