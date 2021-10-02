«الحكومة»: طلبات منحة الزواج تجاوزت 21 ألفا

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على منحة دعم الزواج حتى الأول من أكتوبر الجاري 21 ألفًا و14 طلبًا.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

والطلب الواحد يجرى تقديمه من قبل اثنين (زوج وزوجة)، وهو ما يعني أن عدد المتقدمين للاستفادة من المنحة وصل 42 ألفًا و28 متقدمًا من كل أنحاء البلاد، حيث يحصل الزوجان على 40 ألف دينار، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

– أكثر من 15 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن

– تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج في بنغازي

– إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب

– شروط وضوابط منحة دعم الزواج

ومنحة دعم الزواج مبادرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في منتصف أغسطس الماضي؛ تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، وتسعى لتعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع، وفق بيان للحكومة.

وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج». وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018».

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