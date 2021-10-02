“التعليم العالي”: تعاون مشترك مع شركة “هواوي” الصينية

استقبل وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتور صالح هدية، وفد الشركة العالمية لتقنية المعلومات “هواوي”، برئاسة “جو فوكوي” المدير التنفيذي للشركة بقطاع التطوير والأعمال.

وحضر اللقاء المدير الإقليمي للشركة عدنان بن حليمة، ومدير مشروع أكاديمية الاتصالات وتقنية المعلومات في الشركة جهاد شنيبة، وعدد من مستشاري الوكيل.

واستعرض مدير المشروع بحضور الوفد قدرات الشركة وفروعها المحلية، وقدرات الأكاديمية التابعة للشركة، وتم الاتفاق مع وكيل الوزارة على مجموعة من الإجراءات التي سيتم عرضها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ ما يلزم بخصوصها.

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